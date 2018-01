dpa

Ehrenamtliche Richter für Amtsperiode ab 2019 gesucht

In Brandenburg werden wieder mehr als 2200 ehrenamtliche Richter für die im kommenden Jahr beginnende Amtsperiode gesucht. Bis zum 31. Mai können sich Interessenten noch bewerben, teilten Innen- und Justizministerium am Dienstag mit. Die sogenannten Schöffen werden für fünf Jahre gewählt. Angestrebt ist, dass sie die Bevölkerung hinsichtlich Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen repräsentieren. Wer sich für das Ehrenamt bewerben wolle, solle sich direkt an seine Gemeinde wenden und sich für eine Vorschlagsliste vormerken lassen, hieß es. Die Wahlen selbst sind zwischen August und Oktober 2018 geplant.

