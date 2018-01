dpa

Hochschulen: Mehr als 70 Bau- und Sanierungsvorhaben fertig

In 139 Bau- und Sanierungsvorhaben an Berliner Hochschulen sind in den vergangenen drei Jahren im Rahmen eines Investitionsplans 78 Millionen Euro geflossen. Davon seien 73 Projekte bereits abgeschlossen, sagte Wissenschafts-Staatssekretär Steffen Krach (SPD) am Dienstag. Weitere 20 Projekte sollen demnach noch in diesem Frühjahr fertig werden. Weitere 18 Millionen Euro seien über Bauvorhaben des Landes ebenfalls der Wissenschaft zu Gute gekommen. Das waren zusammen von 2015 bis 2017 insgesamt 96 Millionen Euro, die im Rahmen des sogenannten Investitionspakts Hochschulbau geflossen sind.

