Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall zwischen den Orten Klettwitz und Kostebrau (Oberspreewald-Lausitz) sind zwei kleine Kinder verletzt worden. Die 22 Jahre alte Mutter war mit ihren beiden Kindern im Auto unterwegs, teilte die Polizeidirektion Ost am Dienstag mit. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Wagen. Der Unfall ereigenete sich am Montag. Die Fahrerin sowie die beiden Kinder im Alter von einem und sechs Jahren mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Januar 2018 14:10 Uhr

Quelle: dpa

