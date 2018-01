dpa

Polizei und Feuerwehr kontrollieren Falschparker

Die Berliner Polizei hat in einer Aktion mit der Feuerwehr am Dienstag Rettungswege von Falschparkern befreit. Bereits am Morgen wurden in dem kontrollierten Bezirk Charlottenburg die ersten Falschparker abgeschleppt. Die meisten Fahrzeuge seien von ihren Haltern bereitwillig weggefahren worden, teilte die Polizei über ihren Twitter-Account mit. «Wann immer Sie Ihr Auto abstellen, denken Sie bitte an die Drehleiter und andere Rettungsfahrzeuge!», schrieb die Behörde auf Twitter.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Januar 2018 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen