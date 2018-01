Zeitungsbericht: Festnahme nach Leichenfund in Rathenow

Gut eine Woche nach dem Fund von zwei Leichen in einer ausgebrannten Wohnung in Rathenow (Havelland) hat die Polizei nach einem Bericht der «Märkischen Allgemeinen» (online) eine heiße Spur. Es habe zumindest eine Festnahme gegeben, berichtete die Zeitung am Dienstag. Die zuständige Potsdamer Staatsanwaltschaft wollte dies weder bestätigen, noch dementieren. «Ich darf mich dazu nicht äußern», sagte Behördensprecher Christoph Lange auf Nachfrage lediglich.

Feuerwehrmänner hatten bei den Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus Mitte Januar die Leichen einer 36-jährigen Rathenowerin und ihres 34 Jahre alten Bekannten entdeckt. Gerichtsmediziner stellten an den Leichen Spuren von Gewalteinwirkung fest. Seitdem ermittelt eine Mordkommission in dem Fall.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Januar 2018 13:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen