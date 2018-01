Spandau in der Champions League klarer Außenseiter

Wasserball-Meister Spandau 04 geht als klarer Außenseiter ins letzte Hinrunden-Spiel der Champions League. Am Mittwoch (19.30 Uhr) erwarten die Berliner das All-Star-Team von Pro Recco Genua.

Mit der Rolle des Underdogs ist das Überraschungsteam der bisherigen Spielzeit in der Königsklasse aber gut vertraut. Nach fünf Siegen in sechs gespielten Partien führt Spandau mit 15 Punkten gemeinsam mit Genua und Titelverteidiger VK Szolnok aus Ungarn die Gruppe an. Die ersten Vier erreichen die Final 8-Endrunde Anfang Juni in Genua (Gastgeber Pro Recco ist gesetzt).