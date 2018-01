Vor Gipfeltreffen: Volleys suchen das rechte Maß an Risiko

Berlin (dpa/bb) - Mit großem Respekt gehen die Berlin Volleys ins Gipfeltreffen der Volleyball-Bundesliga gegen den VfB Friedrichshafen. «Friedrichshafen spielt eine exzellente Saison, die sind einfach gut drauf», sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand vor dem Duell am Mittwochabend (19.00 Uhr, live bei Sport1). Das Team vom Bodensee hat sich als ungeschlagener Spitzenreiter mit fünf Punkten von den zweitplatzierten Berlinern abgesetzt. Lediglich vier Satzverluste ließ der VfB in seinen bisherigen elf Spielen zu.

Wollen die Volleys noch aus eigener Kraft als Erster den Sprung in die Playoffs schaffen, müssten sie nach derzeitigem Stand nicht nur ihr Heimspiel gegen den VfB gewinnen, sondern auch das Rückspiel am 18. März in Friedrichshafen. Niroomand hält die Platzierung nach der Hauptrunde aber für gar nicht so bedeutend. «Wer als Zweiter in die Playoffs geht, hat die Meisterschaft ja auch noch nicht verloren», sagte er.