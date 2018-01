27-Jähriger greift Ladendetektiv an

Ein 27-jähriger Mann hat in Berlin-Prenzlauer Berg einen Ladendetektiv mit einem Messer angegriffen. Der Mann soll am Montagnachmittag in dem Discounter in der Erich-Weinert-Straße andere Menschen beleidigt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Deshalb wollten der Filialleiter und der Ladendetektiv ihm ein Hausverbot erteilen. Der Mann zog daraufhin ein Messer aus der Jackentasche und stieß in Richtung des Oberkörpers des Ladendetektivs. Der konnte ausweichen und blieb unverletzt. Der 27-Jährige, der laut Polizei stark alkoholisiert wirkte, verließ das Geschäft. Die alarmierte Polizei nahm ihn in der Nähe des Discounters vorläufig fest. Dabei beleidigte er die Polizisten unter anderem rassistisch. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Januar 2018 08:10 Uhr

Quelle: dpa

