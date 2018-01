Hofschneider will «Turnaround schaffen»: Kiel «wichtig»

Union Berlin muss gleich zum Wiederbeginn den Abwärtstrend stoppen. Nur so erhalten sich die «Eisernen» eine Minimalchance auf die Bundesliga. Am Dienstag wartet der Überraschungszweite Kiel.

Berlin (dpa) - Zeit hat André Hofschneider nicht. Gleich zum Wiederbeginn der 2. Fußball-Bundesliga müssen die Maßnahmen des Anfang Dezember installierten Union-Trainers greifen. Am Dienstag (20.30 Uhr) steht die Bewährungsprobe beim Tabellenzweiten Holstein Kiel an. Trotz der großen Bedeutung des Starts in den zweiten Saisonabschnitt stellt Union-Trainer die Freude am Neubeginn in den Vordergrund. «Wir freuen uns mit Sicherheit. Die Vorbereitung ist für Spieler auch immer undankbar. Wir haben ein schönes Spiel vor uns», sagte Hofschneider, der überraschend Jens Keller abgelöst hat.