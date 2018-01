1. FC Union will in die Erfolgsspur zurück: Gradmesser Kiel

Der 1. FC Union Berlin startet mit einem Spitzenspiel ins Jahr 2018. Am Dienstag (20.30 Uhr) muss der Tabellensechste beim Überraschungszweiten Holstein Kiel antreten.

AUSGANGSLAGE: Union ist in Zugzwang. In der Liga ist die Mannschaft seit fünf Spielen ohne Sieg. Die letzten drei Begegnungen gingen allesamt verloren. Der Rückstand auf die Aufstiegsränge beträgt aktuell schon sieben Punkte.

ZITAT: Union-Trainer André Hofschneider: «Wir wollen in die Erfolgsspur zurück. Nach einer Vorbereitung will jeder die Dinge umsetzen, die im Vordergrund standen. Es geht alles leichter mit Ergebnissen, die positiv sind. Deshalb hat erst mal dieses Spiel in Kiel Priorität.»