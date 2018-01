Altkanzler Schröder: Habe mich über SPD-Votum gefreut

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) begrüßt das SPD-Votum für Koalitionsverhandlungen mit der Union. «Ich habe mich über das Ergebnis gefreut. Ich halte es für vernünftig», sagte der 73-Jährige am Montag im brandenburgischen Schwedt/Oder. Er sei sich sicher, dass die «kollektive Vernunft der Mitglieder» dazu führen werde, dass auch die Ergebnisse der Verhandlungen akzeptiert werden. Schröder ergänzte dazu: «Deutschland braucht eine stabile Regierung, die Europa zusammen mit Frankreich nach vorne bringen kann.»

Am Sonntag hatten SPD-Delegierte auf einem Sonderparteitag in Bonn mit knapper Mehrheit dafür gestimmt, dass die Partei in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU geht. Über den Koalitionsvertrag sollen dann später noch die SPD-Mitglieder abstimmen.

Schröder kam am Montag zur PCK Raffinerie in der Uckermark in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von Rosneft und besichtigte mit Rosneft-Chef Igor Setschin das Betriebsgelände. Der russische Ölkonzern hat die Mehrheit der Gesellschafteranteile an der Raffinerie.