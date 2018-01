ALBA: Siva-Verletzung trübt Pokal-Erfolg

Mit dem Einzug ins Pokal-Final-Four hat ALBA ein weiteres Saisonziel erreicht. Aber die Schiedsrichter-Leistung gegen Ludwigsburg und die Verletzung von Peyton Siva trüben die Stimmung. Die Berliner müssen mindestens die nächsten zwei Wochen ohne ihren Spielmacher auskommen.

Berlin (dpa) - Große Euphorie wollte bei ALBA-Manager Marco Baldi nach dem 78:73-Erfolg im Pokal gegen Ludwigsburg nicht aufkommen. Zwar steht der Berliner Basketball-Bundesligist im Final Four des nationalen Pokals in Ulm (17./18. Februar): Aber vor allem die Schiedsrichter-Leistung und die Verletzung von Spielmacher Peyton Siva sorgten für Frust. «Das trübt meine Freude», erklärte Baldi.

Siva zog sich eine schwere Schulterprellung zu, ergab eine Untersuchung am Montag. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner wird seinem Team nach Vereinsangeben für zwei Wochen fehlen.

Das Referee-Trio um Moritz Reiter ließ gegen Ludwigsburg zunächst viel Härte der Gäste zu. «Sie haben von Beginn an Ludwigsburg das Signal gegeben, dass man heute so physisch spielen kann», bemängelte Baldi. Eine klare Linie war dennoch nicht erkennbar. Mal wurde viel laufen gelassen, mal kleinlich gepfiffen. «Jeder weiß, wie Ludwigsburg spielt. Entweder ich habe mich nicht vorbereitet auf das Spiel. Oder ich habe eine komplette Fehleinschätzung der Situation vorgenommen», kritisiert Baldi die Schiedsrichter.

Eine gewisse Mitverantwortung gab der Manager den Referees auch an der Verletzung von Siva. Nach einem harten Foul war der US-Amerikaner am Boden liegen geblieben und mussten vom Feld. «Ich sage nicht, dass es unter keinen Umständen passiert wäre, aber die Wahrscheinlichkeit war durch die Linie der Schiedsrichter sehr hoch», befand Baldi. Spielmacher Siva, der sich zuletzt in blendender Form befand, muss nun erneut pausieren. «Es tut schon sehr weh», berichtete er.