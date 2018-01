dpa

«Kleist-Förderpreis» geht an Lars Werner

Der «Kleist-Förderpreis» für junge Dramatiker geht in diesem Jahr an den Autor Lars Werner. Der 29-Jährige erhalte die Ehrung für sein Stück «Weißer Raum», teilte die Messe- und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder) am Montag mit. Darin zeige er eine Welt, in der Rechtspopulismus den Alltag bestimme. Der Preis ist nach den Angaben verbunden mit 7500 Euro und einer Uraufführungsgarantie.

Offiziell wird die Ehrung am 11. Oktober bei den diesjährigen Kleist-Festtagen vergeben. Das Stück wird am 7. Juni bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen uraufgeführt.

