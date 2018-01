Hiobsbotschaft zum Frühstück: EM-Aus für Füchse-Profi Drux

Die deutschen Handballer müssen nach der Niederlage gegen Dänemark einen weiteren Rückschlag bei der EM hinnehmen. Rückraumspieler Paul Drux fällt verletzt aus. Vor dem Spiel gegen Spanien regiert das Prinzip Hoffnung.

Varazdin (dpa) - Die Hiobsbotschaft zum Frühstück vom EM-Aus für Paul Drux schmeckte den deutschen Handballern vor dem Showdown mit Spanien überhaupt nicht. Nach der ohnehin schon schwer verdaulichen 25:26-Niederlage gegen Olympiasieger Dänemark drückte die Nachricht von der schweren Knieverletzung des Berliner Rückraumspielers, der wegen eines Meniskusrisses für die heiße Turnierphase ausfällt und am Montag bereits in die Heimat flog, zusätzlich auf die Stimmung im Lager des Europameisters. «Das war ein Schock für die Mannschaft und tut natürlich weh», sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning und zugleich Füchse-Manager. Bereits am Donnerstag soll der 22-jährige Drux, der voraussichtlich drei Monate ausfällt, in Straubing operiert werden.

In der Neuauflage des EM-Endspiels von 2016 gegen Spanien, in der es für die DHB-Auswahl am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF live) um Alles oder Nichts geht, fehlt Bundestrainer Christian Prokop somit eine wichtige Alternative im Rückraum. Wahrscheinlich kehrt der Leipziger Maximilian Janke, der erst am vergangenen Samstag für Rune Dahmke aussortiert worden war, in den 16er Kader zurück.