Eisbären-Trainer Krupp: «Schritt in die richtige Richtung»

Die Eisbären Berlin konnten beweisen, dass sie ihre Lektion aus der jüngsten Schwächephase gelernt haben. Nach drei Niederlagen mit insgesamt 17 Gegentoren spielte der Tabellendritte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim 3:1 gegen die Kölner Haie wieder so überzeugend wie vor dem Jahreswechsel. «Das war ein guter Schritt in die richtige Richtung», sagte Trainer . «Wir h aben stabil gestanden und konstant gespielt». Zufrieden war auch Kapitän André Rankel: «Wir haben nicht viel zugelassen und unsere Chancen genutzt», sagte er bei Telekom Sport.

Anders als in den vorherigen Spielen vermieden die Eisbären diesmal Schwächephasen und Abwehrfehler. «Wir haben über sechzig Minuten hart gearbeitet und verdient gewonnen», sagte Rankel. Aus der «sehr frustrierenden» 5:6-Niederlage in Straubing habe das Team die richtigen Schlüsse gezogen: «Wir haben danach ein paar Dinge angesprochen, die wir gegen Köln perfekt umgesetzt haben», sagte er. «Genau so muss es sein, und so kann es auch weitergehen.»