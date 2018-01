dpa

Lebenslange Haft für Geschäftsmann

Nach der Verurteilung des Geschäftsmanns Trinh Xuan Thanh in Vietnam zu lebenslanger Haft hat seine Anwältin Petra Schlagenhauf an die deutsche Regierung appelliert, sich weiterhin für die Freilassung des 52-Jährigen einzusetzen. Das Verfahren gegen den mutmaßlich aus Deutschland Entführten sei rechtsstaatswidrig, teilte die Berliner Anwältin am Montag in einer schriftlichen Erklärung mit. Die Anklage habe erkennbar manipulierte Beweisstücke vorgelegt. Mindestens ein Zeuge sei massiv unter Druck gesetzt worden. Die Anwältin war zu dem Prozess ihres Mandanten nicht zugelassen worden.

Ein Gericht in der Hauptstadt Hanoi befand Trinh Xuan Thanh sowohl der Korruption als auch Wirtschaftsverbrechen für schuldig. Auf die mögliche Forderung nach der Todesstrafe hatte die Staatsanwaltschaft verzichtet. Bereits an diesem Mittwoch soll in Hanoi ein weiterer Korruptionsprozess gegen Thanh beginnen. Dabei droht dem ehemaligen Chef eines staatlichen Baukonzerns und kommunistischen Funktionär abermals die Todesstrafe.

Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam massiv. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass er im Juli 2017 vom Geheimdienst des kommunistischen Landes aus Berlin entführt wurde. Vietnam behauptet hingegen, er sei freiwillig zurückgekommen. Nach Angaben von Schlagenhauf liegen die Beweise für die Entführung bei deutschen Ermittlungsbehörden. Bei der Bundesanwaltschaft werde wegen Menschenraubs und geheimdienstlicher Ermittlungstätigkeit ermittelt.

Letzte Änderung: Montag, 22. Januar 2018 11:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen