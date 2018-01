dpa

Fünf S-Bahnwachen für mehr Sicherheit

Auf fünf Kreuzungsbahnhöfen in Berlin sollen S-Bahnwachen für mehr Sicherheit sorgen. Die erste Wache wurde am Montag im Bahnhof Gesundbrunnen eröffnet. Die anderen vier auf den Bahnhöfen Westkreuz, Ostkreuz, Schöneberg und Friedrichstraße sollen in den kommen Wochen hinzukommen, sagte S-Bahn-Chef Peter Buchner. Die Wachen seien rund um die Uhr besetzt, mindestens eine Zweierstreife werde in jeder dieser Stationen stets im Einsatz sein. Auch in den S-Bahn-Zügen sollen mehr Sicherheitskräfte mitfahren, vor allem abends und nachts. Pro Tag setzt die S-Bahn nun in ihrem Bereich bis zu 340 Sicherheitsleute ein, 90 mehr als bislang.

Letzte Änderung: Montag, 22. Januar 2018 13:30 Uhr

Quelle: dpa

