Eisbären beenden Niederlagenserie mit einem Sieg in Köln

Köln (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben nach drei Niederlagen wieder einen Erfolg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Sonntag gewannen sie bei den Kölner Haien mit 3:1 (0:0, 3:1, 0:0). Der Tabellendritte spielte deutlich konzentrierter als zuletzt und kam durch Treffer von Jamie MacQueen, Danny Richmond und James Sheppard zu einem verdienten Auswärtssieg.

Die 15.122 Zuschauer in der Kölner Arena bekamen in den ersten zwanzig Minuten viele intensive Zweikämpfe, aber keine Tore zu sehen. Die Berliner standen in der Defensive sicher, im Angriff fehlte ihnen aber noch die nötige Durchschlagskraft.