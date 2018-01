Woidke: Regionale Produkte sichern Arbeitsplätze

Der wachsende Hunger der Verbraucher nach Lebensmitteln mit kurzen Wegen bietet aus Sicht von Ministerpräsident Woidke enorme Chancen für Brandenburgs ländliche Regionen. Doch bei der Vermarktung könnten die Betriebe noch besser werden, mahnt der Regierungschef.

Berlin (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht in dem Auftritt der regionalen Wirtschaft bei der Internationalen Grünen Woche eine große Chance für die ländlichen Regionen. «Für uns ist das mehr als eine reine Lebensmittelausstellung - das ist bestes Regionalmarketing», sagte Woidke am Montag zur Eröffnung des Brandenburg-Tages in der Halle 21A auf dem Berliner Messegelände. Dort präsentieren sich an 72 Ständen neben Landwirten und Lebensmittelbetrieben auch die Regionen mit Angeboten in Tourismus und Wirtschaftsförderung. «Der ländliche Raum spielt in Brandenburg eine herausragende Rolle», betonte Woidke.