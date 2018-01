Überfall auf Lokal: Frau mit Stein attackiert

Bei einem Überfall auf ein Lokal im Berliner Stadtteil Lichtenrade hat der Täter eine Angestellte mit einem Stein attackiert. Die 43-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung. Sie hatte sich in der Nacht auf Sonntag kurz nach Mitternacht auf den Heimweg begeben und wurde von einem Unbekannten in die Räume des Lokals zurückgedrängt, wie die Polizei mitteilte. Anschließend soll er die Frau mit einem Stein am Kopf attackiert haben, so dass sie zu Boden stürzte und kurz das Bewusstsein verlor. Der Täter raubte den Angaben zufolge Geld aus der Kasse und flüchtete. Nachdem die 43-Jährige wieder zu sich kam, alarmierte die Polizei.

Letzte Änderung: Sonntag, 21. Januar 2018 18:30 Uhr

Quelle: dpa

