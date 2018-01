ALBA ringt Ludwigsburg nieder und erreicht Pokal-Final-Four

Berlin (dpa/bb) – Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat das Final Four im Pokal erreicht. Die Berliner siegten am Sonntag vor 6105 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle nach einem echten Krimi gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 78:73 (35:42). Das Final-Four findet am 17./18. Februar in Ulm statt. Bester Berliner Werfer waren Marius Grigonis mit 21 und Joshiko Saobou mit 14 Punkten.

Bei ALBA war nach langer Verletzungspause wieder Center Bogdan Radosavljevic dabei. Den besseren Start erwischte aber Ludwigsburg. Die Gäste trafen fast nach Belieben, vor allem, weil das Team von Trainer Aito Garcia Reneses in der Defensive keinen Zugriff bekam. So lagen die Berliner nach dem ersten Viertel bereits 20:28 zurück.

Ludwigsburg spielte weiter sehr hart und die Partie blieb hektisch. Auch weil das Schiedsrichter-Trio das Spiel nicht im Griff hatte. Im zweiten Viertel schied der ALBA-Spielmacher nach einem harten Foul mit einer Schulterverletzung verletzt aus und konnte nicht mehr weiterspielen. So taten sich die Berliner in der Offensive weiter schwer und lagen zur Pause weiter 35:42 zurück.

Wie ausgewechselt kam ALBA dann aber aus der Kabine. Verteidigte nun noch intensiver und drehte mit einem 19:3-Lauf die Partie. Ludwigsburg blieb aber weiter dran. ALBA ging im dritten Viertel erstmalig zweistellig in Führung (73:62), aber Ludwigsburg glich mit einem 11:0-Lauf wieder aus. Zwei verwandelte Freiwürfe von Grigonis zehn Sekunden vor Ende brachten dann die endgültige Entscheidung.

Letzte Änderung: Sonntag, 21. Januar 2018 17:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen