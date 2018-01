dpa

Christian Schmidt zwischen Bierprinz und Kartoffelkönigin

Zwischen Bierprinz und Kartoffelkönigin: Umringt von mehr als 100 Produktköniginnen und -königen hat sich der geschäftsführende Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) auf der Grünen Woche in Berlin präsentiert. Die meist jungen Frauen und Männer nahmen den Minister in ihre Mitte, um auf Produkte aus ihren Regionen aufmerksam zu machen. Unter den gekrönten Häuptern waren unter anderem eine Muskönigin, eine Lavendelkönigin und eine Rapsblütenprinzessin. Am Rand der Formation mit Minister fand zudem ein Bratwurstkönig Platz.

