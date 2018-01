Berliner SPD will wachsenden S-Bahn-Verkehr aus einer Hand

Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus hat sich für einen künftigen Betrieb der S-Bahn Berlin bei einem einzigen Betreiber ausgesprochen. Eine Zersplitterung auf mehrere Unternehmen wurde nach SPD-Angaben in einer am Sonntag verabschiedeten Resolution abgelehnt. Die SPD ist am Wochenende zur Klausurtagung in Hamburg.

Der Betreiber müsse jedoch nicht zwangsweise Deutsche Bahn heißen. Es sei auch die Übernahme durch ein landeseigenes Unternehmen denkbar. Dann müsste es allerdings Angebote an alle S-Bahn-Beschäftigten Berlin geben. «Wir wollen keine Ausgründungen mit schlechteren Tarifkonditionen für die Beschäftigten», erklärte die SPD-Fraktion in der Resolution. Bis 2025 sollen 600 neue Zugeinheiten in Betrieb gehen. Der Senat solle dazu in einer Markterkundung prüfen, ob ein landeseigener Fahrzeugpool wirtschaftlich wäre.

Angesichts der wachsenden Stadt sprach sich die SPD dafür aus, bis 2025 alle Möglichkeiten für mehr Zugverkehr bei der S-Bahn auszuloten. Auch die Wiederinbetriebnahme seit dem Mauerbau stillgelegter Strecken wie der Siemensbahn solle geprüft werden.

Letzte Änderung: Sonntag, 21. Januar 2018 13:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen