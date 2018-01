Pota von Eastside kommt Hungarian Open ins Halbfinale

Georgina Pota von Triple-Sieger TTC Berlin Eastside ist beim Hungarian Open-Tischtennis-Turnier in Budapest im Doppel bis ins Halbfinale vorgedrungen und hat ihre Form unterstrichen. Mit ihrer Partnerin Matilda Ekholm (Schweden) scheiterte sie am chinesischen Paar Ke Chen/Manyu Wang.

Am kommenden Freitag muss Eastside zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim ungarischen Meister Szekszard antreten und setzt dabei auf Pota. In Szekszard wird die etatmäßige Nummer 1 des Teams, Petrissa Solja, weiter nicht dabei sein. Nach einem langen Ausfall hatte sie bei den Hungarian Open ihr Comeback gegeben und war in der Qualifikation fürs Hauptfeld gescheitert.