Münchner Feuerwehr organisiert Nothilfe für Seniorin

Die Feuerwehr als Freund und Helfer: Immer wieder müssen die Floriansjünger in schwierigen Lebenslagen helfen.

Eine Nichte in München hatte am vergangenen Freitag mit der alten Dame telefoniert, doch deren Antworten wurden immer spärlicher und dann riss das Gespräch ganz ab. Die Münchnerin reagierte geistesgegenwärtig und rief den Notruf 112 an.

Ihre Tante, eine Diabetikerin, liege vermutlich bewusstlos in ihrer Wohnung im Berliner Bezirk Lichtenberg, berichtete die Nichte. Umgehend wandte sich die Münchner Feuerwehr an die Leitstelle der Berliner Kollegen. Die veranlassten sofort eine Wohnungsöffnung, nach der Erstversorgung wurde die 84-Jährige in eine Berliner Klinik gebracht.

Auch in Eschenbach in der Oberpfalz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) war die Feuerwehr Helfer in der Not. Dort hatte ein Kleinkind am vergangenen Donnerstag daheim den Kopf durchs Treppengeländer gesteckt und kam nicht mehr heraus. «Aus Sorge um das Kindeswohl wurden dann große Geschütze aufgefahren», hieß es im Polizeibericht. Feuerwehr, Polizei und Rettungssanitäter rückten an, aber bald konnte Entwarnung gegeben werden. Die Feuerwehr entfernte vorsichtig eine Holzsprosse aus der Treppe, und der kleine Bub hatte den Kopf wieder frei.