Hertha und die Schlüsselfrage: «Jugendliche Naivität»

Das Hertha-Team des Jahrgangs 2018 muss mit dem Gefühl zwischen Ärger und Geduld leben. Die Berliner müssen in Zukunft vor allem die jugendliche Naivität ablegen. Das 1:1 gegen Dortmund soll helfen. Nächste Chance auf den ersten Jahressieg gibt es in Bremen.

Berlin (dpa) - Pal Dardai muss bei Hertha BSC weiter den Spagat zwischen aktuellen Erfordernissen und dem Blick in die Zukunft meistern. Wenn der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten zu Wochenbeginn die Vorbereitung auf das nächste Spiel bei Werder Bremen anpfeift, geht der Lernprozess vor allem für die junge Genaration im Hauptstadtteam weiter. «Junge Spieler dürfen Fehler machen, aber sie müssen daraus lernen», sagte Dardai nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund. Speziell die «jugendliche Naivität» (Dardai) in Person von Ondrej Duda hat Hertha gegen den BVB den möglichen Sieg gekostet.

«Es war mehr drin», betonte Nationalspieler Marvin Plattenhardt: «Bitter für uns mit dem Abseitstor, aber das gehört dazu.» Dardai mahnte Geduld an: «Wir müssen solche Spiele akzeptieren in dieser Saison.» Diese Phase und auch die Naivität würden mit zur Entwicklung der Generation um Niklas Stark (22), Mitchell Weiser (23), Arne Meier (19), Valentino Lazaro (21), Davie Selke (23) und auch Duda gehören. «Schlüsselfrage bei Hertha BSC ist: Bleiben wir zusammen? Wir müssen alles tun, damit unsere Spieler hier bleiben. Dann kann sich etwas richtig Schönes entwickeln. Da kann man auch andere Ansprüche stellen», unterstrich Dardai.

Derzeit kosten die Aussetzer einiger Jungprofis noch Punkte. «Wir haben in Stuttgart und gegen Dortmund praktisch zwei Eigentor produziert. Jetzt stehst du nach zwei Spielen mit einem Punkt da», sagte Dardai. Allerdings rangiert Hertha vor der Partie am Samstag in Bremen mit 25 Zählern als Elfter noch immer im gesicherten Mittelfeld. «Einer von sechs möglichen Punkten ist nicht viel. Aber leistungsmäßig war es okay. Wir hatten gegen eine Topmannschaft die Chance zu gewinnen», sagte Manager Michael Preetz zur Bilanz 2018.