Hobby-Historiker für Arbeit zu jüdischer Geschichte geehrt

Mit ihren Studien engagieren sie sich für die Bewahrung jüdischer Geschichte - dafür erhalten mehrere Hobbyforscher heute eine Anerkennung.

Berlin (dpa/bb) - Für ihre Recherchen zur jüdischen Vergangenheit in ihren Heimatorten werden an diesem Montag (22. Januar) Menschen aus ganz Deutschland in Berlin geehrt. Die Obermayer-Stiftung wird den German Jewish History Award im Abgeordnetenhaus an Hobbyhistoriker aus Berlin, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verleihen. Für besondere Leistungen werde die Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gewürdigt, teilte die Stiftung mit.