Klausur: SPD-Fraktion nimmt für Wohnungsbau-Resolution an

Neue Sozialwohnungen auf Brachen und Parkplätzen: Die Sozialdemokraten aus dem Berliner Abgeordnetenhaus haben auf ihrer Klausur in Hamburg eine umfangreiche Resolution zum Wohnungsbau beschlossen und drängen auf Tempo. Dabei geht es nicht allein um eine scharfe Ansage an Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke). Auch ausufernde Anwohnerproteste gegen Neubauten im Kiez und Verzögerungen bei Baugenehmigungen in den Bezirken dürften es schwerer haben, wenn die Partei ihre Grundsätze in die Praxis umsetzen kann. Die Erklärung zum Wohnungsbau wurde am Samstag einstimmig angenommen, sagte ein Sprecher.

Letzte Änderung: Samstag, 20. Januar 2018 17:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen