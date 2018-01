Brandenburgs SPD-Generalsekretär für Koalitionsverhandlungen

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn hat kurz vor dem entscheidenden SPD-Parteitag für Koalitionsverhandlungen mit der Union geworben. Nur dann könne es einen Mitgliederentscheid geben, sagte Stohn in einem Interview mit «Focus Online». «Wenn der Parteitag mit Nein stimmt, dann nehmen wir unseren Mitgliedern die Chance auf Mitbestimmung.» Außerdem werde die SPD dann dasselbe Buhmann-Image wie die FDP bekommen - «und das auch zurecht», warnte Stohn.

An diesem Sonntag will ein SPD-Parteitag in Bonn darüber abstimmen, ob Verhandlungen mit CDU und CSU aufgenommen werden sollen. Der Vorstand des Brandenburger SPD-Landesverbandes hatte sich mit neun zu zwei Stimmen für Verhandlungen ausgesprochen.