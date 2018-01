Grüne Woche: Das Agrarland MV im Schaufenster

Der Nordosten feiert seine Landwirtschaft und Ernährungsindustrie auf der Grünen Woche. 63 Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern präsentieren ihre Angebote.

Berlin (dpa/mv) - Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern haben beim traditionellen Ländertag auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin Einblicke in die Vielfalt des Landkreises Ludwigslust-Parchim gegeben. «Es ist der süßeste Landkreis unseres Bundeslandes, wenn wir an die Grabower Küsschen oder an Toffee Tec und Sweet Tec in Boizenburg denken», sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD). Der Ländertag am Samstag stand unter dem Motto «Tradition und Moderne - ein Landkreis mit Zukunft». Zahlreiche Unternehmen aus der Branche sind in dem Kreis ansässig.