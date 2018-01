dpa

Mobilfunkgeschäft und Supermarkt überfallen

In Berlin sind am Freitagabend die Angestellten eines Supermarkts und eines Handy-Geschäfts überfallen worden. In beiden Fällen waren die Täter maskiert und bewaffnet - und flüchteten samt Beute, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Angestellten blieben unverletzt.

In Friedenau (Bezirk Tempelhof-Schöneberg) überfielen kurz nach Ladenschluss zwei Maskierte die Filiale eines Mobilfunkanbieters. Ein 28 Jahre alter Verkäufer wollte gerade Feierabend machen, als sie ihn zurück in den Laden drängten. Die Männer bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und einem Elektroimpulsgerät. Sie erbeuteten Geld, Tablets und Handys.

Ein Mann mit einer Faschingsmaske betrat laut Polizei kurz vor 21 Uhr einen Supermarkt in Müggelheim (Bezirk Treptow-Köpenick), bedrohte einen 18 Jahre alten Verkäufer mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Samt Beute floh er. Der 18-Jährige war seinen Angaben zufolge zur Tatzeit allein im Laden.

Letzte Änderung: Samstag, 20. Januar 2018 11:40 Uhr

Quelle: dpa

