Shakespeare Company plant Globe Theater in Charlottenburg

Der Gründer der Berliner Shakespeare Company, Christian Leonhard, will möglichst noch in diesem Jahr ein Freilichttheater in Charlottenburg eröffnen. Nach fast 20-jährigem Kampf habe er von der Bezirksversammlung die Zusage, ein sogenanntes Globe Theatre im Österreichpark am Spreeufer zu errichten, sagte Leonhard am Freitag auf Anfrage. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet.

Der hölzerne Theaterrundbau nach Londoner Vorbild stammt aus Schwäbisch Hall und wurde dort 16 Jahre lang mit Shakespeare-Stücken bespielt. Als er vor zwei Jahren einem festen Gebäude weichen musste, sicherte sich Leonhard die Konstruktion und lagerte sie ein. Der Wiederaufbau an der Spree würde nach seiner Einschätzung vier bis sechs Wochen dauern, 850 000 Euro seien für das Projekt nötig.

