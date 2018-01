dpa

Knie-Probleme: Saison-Aus für Union-Abwehrspieler Schönheim

Für den am Knie verletzten Abwehrspieler Fabian Schönheim vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Union ist die Saison gelaufen. Die Blessur erweise sich als «äußerst hartnäckig» und erfordere eine weitere Operation, hieß es am Freitag in einer Vereinsmitteilung. Sein Einsatz in dieser Saison sei nicht mehr möglich.

Der 30-jährige Schönheim war zum Jahresbeginn wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Nach allmählicher Belastungssteigerung kehrten die Schmerzen jedoch zurück und stoppten jetzt Schönheims Comeback-Bemühungen.

Freitag, 19. Januar 2018

Quelle: dpa

