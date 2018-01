Nach Orkan noch vier Regionalzugstrecken verkürzt

Der regionale Zugverkehr bleibt vor allem im Süden Brandenburgs nach Orkan «Friederike» voraussichtlich bis Samstag eingeschränkt. Die Regionalexpress-Linie RE 3 war noch am Freitag zwischen Jüterbog und Falkenberg/Elster unterbrochen, wie ein Bahnsprecher in Berlin sagte. Als Ersatz fuhren Busse. Das gleiche galt für den RE 5 zwischen Elsterwerda und Doberlug-Kirchhain und den RE 7 zwischen Belzig und Dessau. Auf dieser Strecke bot die Bahn nur einen Bus pro ausgefallenem Zug an.

Die Teilsperrungen auf den drei Regionalexpress-Strecken werden voraussichtlich am Samstagmorgen aufgehoben. Etwas länger dürfte es bei der Regionalbahn (RB) 24 dauern: Der Abschnitt zwischen Calau und Senftenberg bleibt etwa bis Samstagmittag unterbrochen. Der Sturm hatte am Donnerstag Bahnstrecken vor allem durch umgestürzte Bäume beschädigt.

Letzte Änderung: Freitag, 19. Januar 2018 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen