Überfall auf Seniorin: Verdächtiger wird mit Fotos gesucht

Nach einem brutalen Überfall auf eine 87-Jährige in Berlin-Zehlendorf sucht die Polizei mit Bildern nach dem Tatverdächtigen. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist neben dem Verdächtigen und seinem silbernen Fahrrad auch ein Mann abgebildet, der möglicherweise Zeuge der Tat war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat hatte sich bereits am 10. Januar ereignet. Ein Unbekannter hatte die Frau mitten am Tag in der Wilskistraße zu Boden gestoßen und schwer verletzt, auch weil er sie zunächst noch mitschleifte.