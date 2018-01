dpa

Schulbus stößt gegen Auto: Kinder bleiben unverletzt

Bei Schneetreiben und Nässe durch das Orkantief «Friederike» ist ein Schulbus mit 14 Kindern an Bord in Joachimsthal (Landkreis Barnim) gegen ein geparktes Auto gefahren. Bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge war das Heck des Busses bei der Fahrt wegen der Witterungsbedingungen ausgebrochen.

