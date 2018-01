Sicherheitskreise gehen von Tod des Islamisten Cuspert aus

Deutsche Sicherheitskreise gehen davon aus, dass die Meldung vom Tod des deutschen Dschihadisten und Ex-Rappers Denis Cuspert diesmal zutrifft. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus diesen Kreisen. Zu diesem Schluss komme man unter anderem nach der Analyse von Bildmaterial. Es blieben aber gewisse Zweifel, da es beispielsweise keine DNA-Analyse gebe, die endgültige Sicherheit liefere. Eine offizielle Bestätigung der Todesmeldung durch die deutschen Sicherheitsbehörden gab es daher zunächst nicht.

Auch ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin sagte lediglich, man habe die Meldung von Cusperts Tod zur Kenntnis genommen und bemühe sich um Aufklärung.

Cuspert war in der Vergangenheit schon mehrfach totgesagt worden. Nun soll er bei einem Luftangriff in Syrien getötet worden sein. Das berichteten das mutmaßlich dem IS nahestehende Medium «Wafa» und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Von offizieller Seite gab es keine Stellungnahme internationaler Sicherheitsbehörden. Auch IS-nahe Propagandakanäle schwiegen zunächst zu den Berichten.