dpa

Objekte von Air Berlin kommen ins Deutsche Technikmuseum

Sitzreihen, Uniformen und ein Schokoherz-Modell: Mehr als hundert größere Objekte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin kommen in die Sammlung des Deutschen Technikmuseums. Das Museum in Berlin-Kreuzberg mit zahlreichen Exponaten aus der Geschichte der Luftfahrt kündigte am Freitag an, «in naher Zukunft» einzelne Air-Berlin-Stücke der Öffentlichkeit zugänglich machen zu wollen. Zunächst werde das Konvolut im Museumsdepot erfasst, aufbewahrt und wenn nötig restauriert. Übernommen wurden etwa auch Uniformen, Flugzeugmodelle, Plakate und Bordmagazine.

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte ein Air-Berlin-Sprecher auf Anfrage. Der Verkauf sei unabhängig von den laufenden Auktionen von Air-Berlin-Inventar gewesen. Bei dieser Online-Versteigerung wurden selbst für Produkte wie Tassen und Schokoherzen hohe Summen geboten - der Erlös soll in die Insolvenzmasse fließen. Die hoch verschuldete Fluglinie hatte im August 2017 Insolvenz angemeldet und am 27. Oktober den Flugbetrieb eingestellt.

Letzte Änderung: Freitag, 19. Januar 2018 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen