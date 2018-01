dpa

20 000 Euro für Werke in der Dorfkirche Kunow gespendet

Bei der Spendenaktion zur Sicherung sakraler Kunstwerke in der Dorfkirche Kunow in Schwedt (Landkreis Uckermark) sind bereits rund 20 000 Euro zusammengekommen. Damit seien seit vergangenem Dezember so viele Spenden eingegangen, wie noch nie zuvor bei einer solchen Aktion, teilte das brandenburgische Kulturministerium am Freitag mit.

Kulturministerin Martina Münch (SPD) und Bernd Janowski vom Förderkreis Alte Kirchen zeigten sich hochzufrieden und riefen zu weiteren Spenden im Rahmen der Aktion «Vergessene Kunstwerke» auf. Den Angaben des Ministeriums zufolge sollen in der Kirche, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde, stark beschädigte Holzgemälde gesichert und restauriert werden.

