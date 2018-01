Weiser: «Was Besseres als Berlin schwer zu finden»

U21-Europameister Mitchell Weiser ist mit seinem Job beim Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC rundherum zufrieden. «Was Besseres als Berlin ist schwer zu finden in Deutschland. Ich bin happy hier und habe nichts zu bemängeln», sagte der von Bayern München gekommene 23-Jährige in einem Interview im «Tagesspiegel» (Freitag).

Die sportliche Situation des Vereins schätzt er realistisch ein. «Wenn wir in dieser Saison Zehnter werden, ist das okay. Aber im nächsten Jahr wird es anders sein. So denkt der Verein mittlerweile, so denken auch wir Spieler. Alle sind hungrig», sagte Weiser vor dem Spiel des Tabellen-Elften gegen Borussia Dortmund.