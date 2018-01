dpa

Radfahrerin von Laster überrollt und schwer verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Lastwagen-Unfall in Berlin-Wilmersdorf schwer verletzt worden. Nach ersten Polizeiinformationen wurde die Frau am Freitagmorgen von einem abbiegenden Lastwagen überrollt. Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Bereich um die Kreuzung zwischen Bundesallee und Hohenzollerndamm wurde abgesperrt. Hier staute sich der Verkehr. Weitere Informationen nannte die Polizei zunächst nicht.

Letzte Änderung: Freitag, 19. Januar 2018 11:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen