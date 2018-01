Brennendes Auto in Lichterfelde: Brandstiftung vermutet

In Berlin-Lichterfelde hat am Donnerstagabend ein Auto gebrannt. Eine Passantin bemerkte das Feuer und rief die Feuerwehr, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zwei weitere Autos und ein Baum wurden durch die Flammen beschädigt. Die Polizei ermittelt mit Verdacht auf Brandstiftung.

