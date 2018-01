Unbekannter überfällt Apotheke

Ein Unbekannter hat in Berlin-Waidmannslust eine Apotheke überfallen. Der maskierte Mann betrat das Geschäft am Donnerstagnachmittag und forderte mit einer Schusswaffe Geld von einer Mitarbeiterin. Anschließend konnte er mit der Beute fliehen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die 57 Jahre alte Verkäuferin und eine 47 Jahre alte Kundin erlitten einen Schock, beide wurden in einem Rettungswagen behandelt.

