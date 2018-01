dpa

Mutter überquert Straße ohne Ampel: Tochter schwer verletzt

Eine Vierjährige ist bei einem Unfall in Berlin-Zehlendorf schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde am Donnerstagnachmittag auf dem Teltower Damm von einem Auto erfasst. Die 39-jährige Mutter hatte versucht, die Straße mit ihren beiden Kindern an einer Stelle ohne Ampel zu überqueren, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten die Vierjährige mit einem offenen Beinbruch ins Krankenhaus. Das andere Kind und die 39-Jährige blieben unverletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 19. Januar 2018 09:40 Uhr

