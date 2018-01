SPD-Fraktion diskutiert auf Klausurtagung über Wohnungsbau

Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus berät auf einer Klausurtagung über den Wohnungsbau und die steigenden Mieten. Das dreitägige Treffen in Hamburg beginnt heute. Dabei soll es um Strategien gehen, wie der Bau neuer Wohnungen beschleunigt und der Mietenanstieg gebremst werden können. Die Fraktion hat sich für die Diskussionen darüber auch externe Fachleute eingeladen, darunter Vertreter von Wohnungsunternehmen und des Berliner Mietervereins.

Der Wohnungsmangel und die immer höheren Wohnkosten gehören zu den drängendsten Problemen in der Hauptstadt. Nach Berechnungen von Experten werden bis 2030 mindestens 194 000 neue Wohnungen gebraucht. Die landeseigenen Gesellschaften sollen nach dem Willen der rot-rot-grünen Koalition bis 2021 - also in der laufenden Legislaturperiode - rund 30 000 bauen. Allerdings hinkt das Regierungsbündnis seinen Zielen hinterher.