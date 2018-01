Tausende zu Protestmarsch für neue Agrarpolitik erwartet

Traktoren-Geratter und Kochtopf-Geklapper - tausende Bauern und Umweltschützer wollen am Samstag lautstark für eine ökologischere Landwirtschaft auf die Straße gehen. Dabei geht es nicht nur um kleinere Ställe.

Berlin (dpa/bb) - Tausende Bauern sowie Umwelt- und Tierschützer wollen am Samstag für eine Neuausrichtung der Landwirtschaft demonstrieren. Unter dem Motto «Wir haben es satt!» erwarten die Organisatoren in Berlin nach eigenen Angaben mindestens 10 000 Teilnehmer. Die Demonstration findet zum 9. Mal statt.

Zu den Demonstranten am Samstag gehören den Angaben zufolge auch etwa 90 Traktorfahrer, die um 9.45 Uhr am Bundeswirtschaftsministerium eine Protestnote an die Teilnehmer der internationalen Agrarministerkonferenz übergeben wollen. Sie sollen auch den Protestmarsch anführen, der um 11 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Berliner Hauptbahnhof startet.