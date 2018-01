dpa

BVB-Coach Stöger erwartet «schwieriges Spiel»

Hertha BSC will nach dem missglückten Rückrundenstart in Stuttgart nun gegen Dortmund den ersten Sieg des Jahres 2018 - beim BVB dreht sich wieder alles um Pierre-Emerick Aubameyang. Der zuletzt suspendierte Gabuner ist heute (20.30 Uhr/Eurosport) in Berlin wieder nicht dabei. «Wir haben das Gefühl, dass er mit dem Kopf nicht hundertprozentig bei der Sache ist», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc: «Er trainiert in Dortmund. Mal schauen, ob das weiterhilft. Es ist eine schwierige Situation.»

Der Tabellen-Vierte Borussia Dortmund hat zuletzt im Mai 2014 im Olympiastadion gewonnen, will aber aktuell den Anschluss zu RB Leipzig und Schalke 04 nicht verlieren. Hertha als Elfter möchte weiter nach oben. «Es zählt nur der Sieg. Wenn wir gewinnen, war alles richtig. Wenn nicht, hat der Trainer Fehlentscheidungen getroffen», sagte Berlins Trainer Pal Dardai.

BVB-Coach Peter Stöger erwartet ein «schwieriges Spiel», weil Berlin ein Team sei, «dass vor allem zu Hause gegen gute Mannschaften immer gute Spiele macht». Hertha bringe eine «Mischung aus Jugend, Schnelligkeit, Abgebrühtheit und Erfahrung» auf den Platz.

