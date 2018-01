Polizeischüler nach mutmaßlicher Bedrohung ausgeschlossen

Ein Berliner Polizeischüler ist nach der mutmaßlichen Bedrohung eines 19-Jährigen mit einer Pistole sofort von der Ausbildung ausgeschlossen worden. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, soll der 18-Jährige am Mittwochabend den ein Jahr Älteren vor einer Schule im brandenburgischen Falkensee mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Die Ermittler schlossen aus, dass es eine Dienstwaffe war.

Der 18-Jährige lernte an der Berliner Polizeiakademie, die wegen angeblicher Missstände in die Schlagzeilen geraten war. Dort wird der Nachwuchs für den mittleren Dienst ausgebildet. Nach wochenlangen Debatten um vermutete Fehlentwicklungen an der Akademie soll nun ein unabhängiger Experte die Lage unter die Lupe nehmen.