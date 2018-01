dpa

Berlin verliert Gymnastik-Traditionsturnier

Berlin verliert eine traditionsreichen Sport-Veranstaltung. Das Berlin Masters, das seit 17 Jahren die internationale Spitze in der Rhythmischen Sportgymnastik in die Hauptstadt gelockt hatte, wird in der Form nicht mehr stattfinden. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. «Die Organisation und die finanzielle Absicherung für ein solches Spitzenturnier wurden für uns als Ausrichter in den vergangenen beiden Jahren zunehmend schwieriger, der Aufwand für das weitgehend ehrenamtliche Team im Turnfest-Jahr 2017 kaum noch zu stemmen», erklärte Jens-Uwe Kunze, Geschäftsführer und langjähriger Turnierdirektor.

Dazu kam ein Fehler in der Geräteausstattung, die vom internationalen Verband sanktioniert wurde. Der Deutsche Turner-Bund hat sich um einen Ersatz-Austragungsort bemüht, musste jedoch das World-Challenge-Cup-Turnier für 2018 zurückgeben. Seit der Premiere im Jahr 2001 hatten mehr als 70 000 Zuschauer das Berlin Masters besucht. Im kommenden Jahr soll es in Berlin ein Juniorinnen-Turnier geben. Vom 4. bis 6. Mai diesen Jahres finden die deutschen Einzelmeisterschaften der Sportgymnastik in Berlin statt.

