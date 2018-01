Derzeit keine Einschränkungen im Nah- und Regionalverkehr

Trotz des herannahenden Sturmtiefs «Friederike» gibt es in Berlin und Brandenburg derzeit keine Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr. Das betrifft auch die S-Bahnen und die U-Bahnen in Berlin, wie Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der Deutschen Bahn am Donnerstagnachmittag mitteilten. Fernverkehrszüge würden Berlin hingegen nicht mehr verlassen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn weiter mitteilte. Fernverkehrszüge mit dem Ziel Berlin, die bereits unterwegs waren, würden die Hauptstadt aber noch anfahren.

Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Januar 2018 16:00 Uhr

Quelle: dpa

